Γερμανός ΥΠΑΜ: Σύντομα η απόφαση για τα άρματα μάχης στην Ουκρανία

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε την Κυριακή ότι αναμένει σύντομα μια απόφαση σε σχέση με την παράδοση αρμάτων μάχης στην Ουκρανία, όπως και να έχει.

Μιλώντας σε συνέντευξη στο γερμανικό δίκτυο ARD TV ο Πιστόριους διευκρίνισε ότι η Γερμανία δεν θα λάβει βιαστική απόφαση, γιατί η κυβέρνηση έχει να εξετάσει πολλούς παράγοντες, όπως οι συνέπειες στο εσωτερικό για την ασφάλεια του γερμανικού πληθυσμού.

Επίσης, την Κυριακή, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε ότι η χώρα της δεν θα σταθεί εμπόδιο αν η Πολωνία στείλει άρματα μάχης γερμανικής κατασκευής Leopard 2 στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο LCI.

Όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Πολωνία προχωρήσει και στείλει τα άρματα μάχης Leopard 2 που διαθέτει χωρίς την έγκριση της Γερμανίας, η Μπέρμποκ: «Επί του παρόντος το θέμα αυτό δεν έχει τεθεί από την Πολωνία, η οποία απαιτείται να υποβάλει επίσημο αίτημα στο Βερολίνο. Αλλά εάν ερωτηθούμε, δεν θα σταθούμε εμπόδιο».

Νωρίτερα σήμερα, η Πολωνία δήλωσε ότι θα στείλει τα γερμανικής κατασκευής άρματα μάχης που διαθέτει στην Ουκρανία ακόμη και δεν το κάνει η Γερμανία και ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει μια διπλωματική πρωτοβουλία στην Ευρώπη, εάν το Βερολίνο δεν το κάνει.

«Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και θα παρακολουθούμε την Ουκρανία να αιμορραγεί μέχρι θανάτου», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι.

We will not stand by idly and watch Ukraine bleed to death. If we don’t get German agreement on the Leopards, we will build a "smaller coalition" of countries ready to donate some of their modern tanks to a fighting Ukraine.



