Διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τοποθέτησαν την Παρασκευή ένα κατεστραμμένο άρμα μάχης ακριβώς μπροστά από τη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο, φέρνοντας ένα κομμάτι του πεδίου της μάχης στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας.

«Το κατεστραμμένο τανκ σηματοδοτεί την πτώση. Η Ουκρανία θα γίνει το Στάλινγκραντ του Πούτιν», δήλωσε ο Βίλαντ Γκίμπελ, επιμελητής του μουσείου Berlin Story Bunker, αναφερόμενος στην ήττα της Γερμανίας σε μια μεγάλη μάχη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το άρμα, ένα ρωσικό T-72 B1, καταστράφηκε στις 31 Μαρτίου 2022, κοντά στο χωριό Dmytrivka κοντά στο Κίεβο, από μια αντιαρματική νάρκη, σύμφωνα με τον διοργανωτή Giebel και τον συνάδελφό του Enno Lenze.

Τόνισαν δε ότι μεταφέρθηκε στη Γερμανία με τη βοήθεια του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας και του ουκρανικού Εθνικού Μουσείου Στρατιωτικής Ιστορίας.

Τοποθετήθηκε στη διασταύρωση της Schadowstrasse και του κύριου τουριστικού μιλίου της γερμανικής πρωτεύουσας, Unter den Linden, όπου θα παραμείνει μέχρι τη Δευτέρα.

Το άρμα στη συνέχεια θα περιοδεύσει στην Ευρώπη και ενδέχεται να καταλήξει σε γερμανικό μουσείο αρμάτων.

For years, russians have been writing «to Berlin» on their cars & tanks. On this grim anniversary, a destroyed russian tank is displayed in front of their Embassy in Berlin - a symbol of their failure.

Thanks to the 🇩🇪 people & to my colleague Boris Pistorius for supporting 🇺🇦! pic.twitter.com/trhLEZNtU8