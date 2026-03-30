Πέραν από τις γερμανικές αρχές, πρόσβαση σε έγγραφα κυβερνητικών υπηρεσιών της Γερμανίας, τόσο σε επίπεδο ομοσπονδιακό όσο και κρατιδίων, ενδέχεται να έχουν και οι αμερικανικές αρχές. Και αυτό διότι οι γερμανικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο προγράμματα παρόχων με έδρα τις ΗΠΑ, μετέδωσε τη Δευτέρα η Deutsche Welle.

Υποστηρικτές της προστασίας δεδομένων στη Γερμανία υποστηρίζουν πως η χώρα εξαρτάται επικίνδυνα από τις ΗΠΑ. Κομβικό ρόλο στο συγκεκριμένο ζήτημα παίζει το CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), ένας αμερικανικός νόμος που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ το 2018 κατά την πρώτη του θητεία.

Βάσει αυτής της νομοθεσίας η αμερικανική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση σε γερμανικά δεδομένα μέσω ειδικής εκτελεστικής πράξης, εφόσον αυτά είναι αποθηκευμένα σε κέντρο στις ΗΠΑ. Αυτό ισχύει δε και για δεδομένα που αποθηκεύονται σε άλλες χώρες, εάν οι διακομιστές ανήκουν σε αμερικανικές εταιρείες ή στις θυγατρικές τους.

Το ZenDis, το Γερμανικό Κέντρο Ψηφιακής Κυριαρχίας στη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο συνιστά εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ανήκει στη γερμανική κυβέρνηση, θέλει να μειώσει την εξάρτηση από αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες όπως η Microsoft και αναπτύσσει αυτή τη στιγμή ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις στα αμερικανικά προϊόντα.

«Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε αμερικανικές βάσεις δεδομένων βρίσκονται δυνητικά σε κίνδυνο», δηλώνει ο Λουτς Νίμαϊερ, εκπρόσωπος του ZenDiS, προσθέτοντας επιπλέον ότι το κράτος έχει «υποχρέωση να διασφαλίζει πως κρίσιμα δεδομένα που του εμπιστεύονται οι πολίτες του παραμένουν ασφαλή».

Μία εξάρτηση με σοβαρές προεκτάσεις

Παρ' όλα αυτά το να τεθεί κανείς στο στόχαστρο της αμερικανικής κυβέρνησης μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Νικολά Γκιγού, Γάλλος δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, ο οποίος – όπως και αρκετοί άλλοι δικαστές και εισαγγελείς – εντάχθηκε σε λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ, αφ' ότου το Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Ο Γκιγού δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι οι λογαριασμοί του σε αμερικανικές εταιρείες όπως η Amazon και η PayPal έκλεισαν, ενώ δεν μπορούσε να κάνει κρατήσεις ξενοδοχείων στην Ευρώπη μέσω της διαδικτυακής ταξιδιωτικής πλατφόρμας Booking.com, η οποία έχει μητρική εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ.

Ο Νίμαϊερ από το ZenDis εξηγεί πως ως μέσο άσκησης πίεσης οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να δώσουν εντολή σε τεχνολογικές εταιρείες να σταματήσουν να παρέχουν ενημερώσεις, ιδιαίτερα ενημερώσεις ασφαλείας, σε λογισμικά που χρησιμοποιούνται από γερμανικές δημόσιες υπηρεσίες. «Τότε θα φτάναμε πολύ γρήγορα σε ένα σημείο όπου εμείς, ως κράτος, δεν θα μπορούσαμε πλέον να λειτουργήσουμε», τονίζει ο ειδικός, επισημαίνοντας ότι αυτό μάλιστα θα ίσχυε σε όλα τα επίπεδα, από τις τοπικές αρχές μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια της γερμανικής καγκελαρίας.

Η λύση που έχει αναπτύξει το ZenDis για να βοηθήσει τη Γερμανία να καταστεί λιγότερο εξαρτημένη από τις ΗΠΑ ονομάζεται OpenDesk, αφορά τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και βασίζεται σε δημοσίως διαθέσιμο κώδικα, με έμφαση στην ψηφιακή κυριαρχία, την ασφάλεια και τη συνεργασία.

Ενδιαφέρον και από τον ιδιωτικό τομέα για το OpenDesk

Η απεξάρτηση από τις ΗΠΑ πάντως είναι κάτι που ενδιαφέρει και τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως αυτόν των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τους τελευταίους μήνες υπήρξαν αιτήματα από πολλές γνωστές εταιρείες, ενώ προσφάτως πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με μια ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών – γεγονός που καταδεικνύει ότι τα προϊόντα του ZenDis επεκτείνονται σταδιακά και πέραν των γερμανικών συνόρων.

Δεδομένων των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την επίτευξη ψηφιακής κυριαρχίας στη Γερμανία, ορισμένοι ακτιβιστές για την ψηφιακή προστασία εξέφρασαν την έκπληξή τους σχετικά με την προ εβδομάδων σύναψη συμφωνίας μεταξύ του μεγαλύτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας, της RWE, και της Amazon. Η συμφωνία αυτή θα επέτρεπε στην Amazon να αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια από τη RWE, η οποία στη συνέχεια θα αποθηκεύει τα δεδομένα της στο cloud της Amazon και θα μπορεί να χρησιμοποιεί προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της αμερικανικής εταιρείας.

Όπως επισημαίνεται, τέτοιες συμφωνίες ενέχουν σημαντικούς κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση αμερικανικών υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου πολιτικού εκβιασμού. «Μπορούμε να δούμε σήμερα πως αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ επικείμενος, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει άσχετα ζητήματα μεταξύ τους με έναν πρωτοφανή τρόπο και εκμεταλλευόμενος τις στενές του σχέσεις με την τεχνολογική βιομηχανία», υπογραμμίζει η Πάμελα Κρόστα-Χαρτλ, διευθύνουσα σύμβουλος του ZenDis. Γι' αυτό και το ζήτημα της ψηφιακής κυριαρχίας πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη και από τις ιδιωτικές εταιρείες.