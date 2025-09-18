Την ομιλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στη γερμανική βουλή την Τετάρτη στο πλαίσιο της γενικής συζήτησης για τον προϋπολογισμό και τις υποσχέσεις του για ριζικές μεταρρυθμίσεις αλλά κι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για το γερμανικό κράτος πρόνοιας σχολιάζει η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Και σημειώνει ότι «όσοι περίμεναν από τον καγκελάριο να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας απογοητεύθηκαν για άλλη μια φορά. Η ομιλία Μερτς τροφοδότησε περαιτέρω τις υψηλές προσδοκίες που καλλιεργεί με δηλώσεις όπως 'πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το συνταξιοδοτικό σύστημα'» για να προσθέσει στη συνέχεια τα γνωστά σχέδια της CDU: φορολογική έκπτωση σε συνταξιούχους που θα συνεχίσουν να εργάζονται, πρόωρη σύνταξη αλλά και δέκα ευρώ το μήνα σε κάθε παιδί ώστε να ενθαρρύνει η κυβέρνηση παιδιά και γονείς να αποταμιεύουν, όπως αναφέρει η DW.

«Όλα αυτά αποτυπώνουν μια παρανόηση για την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Είναι μέτρα ακατάλληλα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ένα βάρος που η συγκυβέρνηση επιβαρύνει περαιτέρω με πρόσθετες αυξήσεις στις συντάξεις. Το χάσμα μεταξύ λόγων και έργων του καγκελαρίου είναι απειλητικό».

Ελεγκτικό Συνέδριο: Έκθεση κόλαφος για τον προϋπολογισμό

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του γερμανικού δικτύου ARD αναφέρεται στην έκθεση του Ομοσπονδιακού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που περιήλθε στην κατοχή του, η οποία απευθύνεται στον Γερμανό Σοσιαλδημοκράτη υπ. Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Ο Κλίνγκμπαϊλ αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα στη γερμανική βουλή το προσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026.

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο «βασικές κυβερνητικές λειτουργίες πλέον δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται», ενώ όπως επισημαίνει «σε δομικό επίπεδο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζει πάνω από τις δυνατότητές της». Η έκθεση για την κατάσταση των γερμανικών δημόσιων οικονομικών χτυπά καμπανάκι προς πάσα κατεύθυνση και σημειώνει: «Όποιος σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει σχεδόν ένα στα τρία ευρώ με δάνεια το 2026 απέχει πολύ από ένα υγιές χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Τονίζει δε, ότι «η ανάληψη νέου χρέους αποτελεί μόνο μια βραχυπρόθεσμη λύση και μειώνει την πίεση για μεταρρυθμίσεις». Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά ότι «η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει ένα πλάνο βιώσιμης εξοικονόμησης πόρων και να επικεντρωθεί στις βασικές συνταγματικές της αρμοδιότητες.

Η έκθεση καταλήγει: «Η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει τώρα το πρόβλημα των δαπανών της και μάλιστα με διαρθρωτικό τρόπο».