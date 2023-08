Γερμανίδα βουλευτής υποστηρίζει ότι συνελήφθη στην Τουρκία λόγω κριτικής στην κυβέρνηση

Γερμανίδα βουλευτής καταγγέλλει ότι κρατήθηκε για πολλές ώρες όταν εισήλθε στην Τουρκία νωρίτερα αυτό το μήνα βάσει αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το 2019, αναφέρει το πρακτορείο dpa.

Η Γκιοκάι Ακμπουλούτ, μέλος του Bundestag από το ακροαριστερό κόμμα Die Linke, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στις 3 Αυγούστου μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από Τούρκο εισαγγελέα για φερόμενη «προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατίας», είπε.

Η Γερμανία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη τουρκική διασπορά στον κόσμο, αλλά οι σχέσεις μεταξύ Βερολίνου και Άγκυρας έχουν τεταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της γερμανικής κριτικής για την καταστολή φερόμενων αντιπάλων από τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα το 2016 και την επιθετικότητα της Τουρκίας κατά της κουρδικής πολιτοφυλακής στη Συρία το 2019.

Η Ακμπουλούτ, Γερμανίδα πολίτης κουρδικής καταγωγής, γεννημένη στην Τουρκία, αφέθηκε ελεύθερη μετά από επικοινωνία με το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών. Οι τουρκικές αρχές δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλιο.

