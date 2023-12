Γερμανία: Συνελήφθη άνδρας για απειλές περί πιθανής επίθεσης στον καθεδρικό ναό της Κολωνίας

Υπό κράτηση βρίσκεται από τη γερμανική αστυνομία ένα άτομο σχετικά με πιθανή επίθεση που σχεδιάζεται εναντίον του καθεδρικού ναού της Κολωνίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία δήλωσε (23/12) ότι αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας στον καθεδρικό ναό μετά από ενδείξεις για πιθανή επίθεση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και στον απόηχο των κυβερνητικών προειδοποιήσεων των τελευταίων εβδομάδων για την αυξανόμενη απειλή ισλαμιστικής βίας.

