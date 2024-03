Γερμανία: Συναγερμός για εμπρησμό στο εργοστάσιο της Τesla

Τμήματα του Βερολίνου και του Βραδεμβούργου καθώς και το εργοστάσιο της Tesla παραμένουν χωρίς ρεύμα έπειτα από εμπρησμό σε υποσταθμό της περιοχής Στάινφουρτ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το εργοστάσιο έχει εκκενωθεί και πραγματοποιούνται έρευνες. Στο μεταξύ, η αστυνομία εντόπισε δίπλα στον υποσταθμό αντίσκηνο που ανήκει σε ακτιβιστές εναντίον της αυτοκινητοβιομηχανίας του Ίλον Μασκ και έφερε την επιγραφή, «Εδώ βρίσκεται θαμμένο μέσο μάχης». Αυτή την ώρα εξετάζεται ακόμη το ενδεχόμενο να υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός.

Την περασμένη εβδομάδα περίπου 100 ακτιβιστές των ομάδων «Stop Tesla» και «Robin Wood» έφτασαν στο δάσος που βρίσκεται δίπλα στο εργοστάσιο της Tesla και κατασκεύασαν 12 δενδρόσπιτα.

