Γερμανία: Επτά τραυματίες σε ατύχημα που σημειώθηκε σε πάρκο ψυχαγωγίας (vid)

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα στη διάρκεια παράστασης σε ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα ψυχαγωγίας στη Γερμανία, το περίφημο Europa-Park στην πόλη Ρουστ της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

«Γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδος) σημειώθηκε ατύχημα σε πισίνα κατά τη διάρκεια παράστασης. Πέντε καλλιτέχνες και δύο επισκέπτες τραυματίστηκαν», αναφέρει η γερμανική αστυνομία. «Τρεις εκ των τραυματιών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», επισημαίνει και συμπληρώνει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

