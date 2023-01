Γερμανία: Δεν είχε τρομοκρατικά κίνητρα η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο

Η επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας 33χρονος μέσα σε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίελο-Αμβούργο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι, δεν είχε «τρομοκρατικά» κίνητρα, ανέφερε σήμερα η εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη τρομοκρατικού κινήτρου», είπε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Ιτζεχόε, Πέτερ Μίλερ-Ράκοβ. «Τα υπόλοιπα στοιχεία και γεγονότα ερευνώνται», πρόσθεσε.

Ο φερόμενος δράστης, ο Ιμπραχίμ Α., 33 ετών, είναι ένας άπατρις παλαιστινιακής καταγωγής. Συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση και θα προσαχθεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστή που θα αποφασίσει αν θα κριθεί προφυλακιστέος.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίελο η υπουργός Εσωτρερικών του κρατιδίου Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν, Ζαμπίνε Ζίτερλιν-Βάακ έδωσε ορισμένες διευκρινίσεις και «διορθώσεις» όσον αφορά τα θύματα. Νεκροί είναι ένας 19χρονος και μια 17χρονη – και όχι 16χρονη, όπως είναι ανακοινωθεί νωρίτερα από την αστυνομία. Οι δύο νέοι γνωρίζονταν μεταξύ τους, είπε η Ζίτερλιν.

Οι τραυματίες είναι συνολικά 5 και όχι 7. Οι δύο από αυτούς δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

