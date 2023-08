Γερμανία: Βγήκαν εκχιονιστικά στους δρόμους λόγω σφοδρής χαλαζόπτωσης

Τα εκχιονιστικά μηχανήματα βγήκαν στους δρόμους της νοτιοδυτικής Γερμανίας καθώς σφοδρή καταιγίδα άφησε τεράστιες ποσότητες χαλαζιού.

Οι αρχές στο Ρόιτλινγκεν, δήλωσαν ότι μια «τοπική καταιγίδα με χαλάζι και ισχυρές βροχοπτώσεις» σάρωσε το κέντρο της πόλης το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι εικόνες έδειχναν τους δρόμους καλυμμένους στα λευκά ενώ αξιωματούχοι της πόλης είπαν ότι το χαλάζι είχε πάχος 30 εκατοστών (12 ίντσες) κατά τόπους.

#Germany, #Reutlingen

A thunderstorm with heavy hail made it look like winter in Reutlingen yesterday.pic.twitter.com/5HayPHEyJc