Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος- Αναφορές για δύο νεκρούς και 25 τραυματίες (vid)

Η πόλη Μανχάιμ, στη δυτική Γερμανία, βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς τοπικά ειδησεογραφικά μέσα μεταδίδουν ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος. Όπως αναφέρει η Bild, δύο άτομα σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν εκ των οποίων οι 15 σοβαρά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

🇩🇪 In Mannheim, Germany, police have cordoned off the city center. Multiple people are injured. The driver has been arrested. The background of the incident is still unclear. pic.twitter.com/kY5h1zxUaV — Update NEWS (@UpdateNews724) March 3, 2025

Potential Islamic terrorist attack in Mannheim, Germany.



Car plows into a crowd of people at high speed. Multiple casualties.



Can Europe go a week without any terror attack or is this the new norm now?



pic.twitter.com/vqwBzjoqpu — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) March 3, 2025

«Η αστυνομία και οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται καθ’ οδόν. Περισσότερες πληροφορίες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, aufgrund der polizeilichen Einsatzlage die Mannheimer Innenstadt zu vermeiden und großräumig zu umfahren. — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) March 3, 2025

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων μετέφερε ότι τουλάχιστον ένα άτομο είναι καλυμμένο με κάποιο μουσαμά μετά το περιστατικό χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για κάποιον νεκρό ή τραυματία.

Σύμφωνα με δήλωση ενός αυτόπτη μάρτυρα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος, με δύο ανθρώπους να έχουν ανακτήσει τις αισθήσεις τους.

Terror attack in Manheim, Germany



Twice a week in Europe now 🥲pic.twitter.com/fdGaKwhng1 — Kreately.in (@KreatelyMedia) March 3, 2025

Η εφημερίδα «Rheinpfalz» ανέφερε ότι το αυτοκίνητο ανέπτυξε ταχύτητα από το υδραγωγείο μέχρι το σημείο της καρναβαλικής παρέλασης και πως η μονάδα εντατικής θεραπείας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Μάνχαϊμ ετοιμάζεται να υποδεχθεί αριθμό θυμάτων.

H γερμανική εφημερίδα Bild μετέδωσε ως πληροφορία ότι ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ η τοπική ιστοσελίδα manheim24 περιέγραψε ότι ένα μαύρο SUV κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα από μια πλατεία προς ένα συντριβάνι στο οποίο βρίσκονταν αρκετά άτομα.

Δεν είναι σαφές ακόμα εάν επρόκειτο για δυστύχημα ή για εσκεμμένη πράξη.