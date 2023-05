Γερμανία: Άνδρας υπό την επήρεια ναρκωτικών κατάφερε να πλησιάσει τον Σολτς και να τον αγκαλιάσει

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του καγκελάριου προκαλεί το περιστατικό με άνδρα που κατάφερε να παρεισφρήσει στην αυτοκινητοπομπή του Όλαφ Σολτς στη Φρανκφούρτη, αλλά και τελικά να τον πλησιάσει, να τον χαιρετίσει και να τον αγκαλιάσει, χωρίς οι σωματοφύλακές του αρχικά να αντιδράσουν καν.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), η οποία ήταν αρμόδια για την ασφάλεια του καγκελάριου από κοινού με την κρατιδιακή αστυνομία της Έσσης, ανακοίνωσε σήμερα «ενδελεχή έρευνα» για την παραβίαση του πρωτοκόλλου ασφαλείας του Όλαφ Σολτς.

