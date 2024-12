Γεωργία: Πρόεδρος ο σκληροπυρηνικός επικριτής της Δύσης Μιχαήλ Καβελασβίλι (vid)

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, πρώην βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο και σκληροπυρηνικός επικριτής της Δύσης, ο Μιχαήλ Καβελασβίλι εξελέγη από το εκλεκτορικό Σώμα στο κοινοβούλιο, πρόεδρος το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου, εν μέσω 17 συνεχόμενων ημερών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν μετά το πάγωμα της διαδικασίας ένταξης της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2028, όπως αναφέρουν BBC και Reuters.

Η κίνηση του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο να σταματήσει τη διαδικασία ένταξης της Γεωργίας αποτέλεσε ανάχωμα στην πραγμάτωση ενός μακροπρόθεσμου εθνικού στόχου που έχει συμπεριληφθεί στο σύνταγμα της χώρας και προκάλεσε ένα ευρύ κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσεται η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος.

Σήμερα, πλήθη διαδηλωτών συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο νωρίς το πρωί του Σαββάτου πριν από την ψηφοφορία. Κάποιοι έπαιξαν ποδόσφαιρο στον δρόμο έξω και κουνούσαν κόκκινες κάρτες μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου, κοροϊδεύοντας την καριέρα του Καβελασβίλι στον αθλητισμό.

Οι πρόεδροι της Γεωργίας επιλέγονται από ένα εκλογικό σώμα που αποτελείται από μέλη του κοινοβουλίου και εκπροσώπους των τοπικών κυβερνήσεων. Από τους 225 εκπροσώπους που ήταν παρόντες, οι 224 ψήφισαν υπέρ του Καβελασβίλι, ο οποίος ήταν ο μόνος υποψήφιος που προτάθηκε. Από τις εκλογές του Οκτωβρίου, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μποϊκοτάρουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Ο Καβελασβίλι, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, έχει έντονες αντιδυτικές, συνωμοτικές απόψεις. Σε δημόσιες ομιλίες του φέτος, έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών προσπαθούν να εμπλέξουν τη Γεωργία στον πόλεμο με τη Ρωσία, η οποία κυβέρνησε τη Γεωργία για 200 χρόνια μέχρι το 1991.

Ο Καβελασβίλι είναι ηγέτης του αντιδυτικού κόμματος People Power και συμμετείχε στη συγγραφή του νόμου για τους «ξένους πράκτορες». Ένας διαδηλωτής περιέγραψε την ψηφοφορία ως «προδοσία» της επιθυμίας των Γεωργιανών να ενσωματωθούν στη Δύση, σύμφωνα με τα γεωργιανά ΜΜΕ.

Η απερχόμενη Πρόεδρος Σαλομέ Ζουραμπισβίλι που αναδείχθηκε ως ηγέτης του κινήματος διαμαρτυρίας, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει Πρόεδρος μετά τη θητεία της. Λίγο πριν από την ψηφοφορία, μάλιστα σε ανάρτησή της στο Χ είπε ότι η εκλογή του διαδόχου της ήταν «παρωδία της δημοκρατίας».

«Πριν από ένα χρόνο, η Γεωργία έλαβε το καθεστώς του Υποψηφίου, σήμερα μια Κεντρική Επιτροπή σαν «Κοινοβούλιο» «εκλέγει» έναν «έναν και μοναδικό» υποψήφιο σε μια παρωδία της δημοκρατίας. Αυτό δεν θα εμποδίσει ποτέ τη Γεωργία να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή της πορεία και το δημοκρατικό της μέλλον!», έγραψε.

