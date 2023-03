Γεωργία: Βουλευτές έρχονται στα χέρια κατά τη συζήτηση νόμου περί ξένων πρακτόρων (vid)

Βουλευτές στη Γεωργία συνεπλάκησαν καθώς κοινοβουλευτική επιτροπή συζητούσε έναν αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων πρακτόρων», ο οποίος σύμφωνα με τους επικριτές του έχει διαμορφωθεί κατά τα πρότυπα της δρακόντειας νομοθεσίας που ισχύει στη γειτονική Ρωσία.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από το εσωτερικό του κτιρίου του κοινοβουλίου στο Τμπιλίσι, τη γεωργιανή πρωτεύουσα, έδειξαν έναν σύντομο αλλά βίαιο διαπληκτισμό μεταξύ βουλευτών, όταν ο πρόεδρος της επιτροπής νομικών υποθέσεων του σώματος φάνηκε να κτυπά τον ηγέτη του αντιπολιτευόμενου κόμματος Ενιαίο Εθνικό Κίνημα, που εναντιώνεται στον νόμο.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι υποστηρίζει το νομοσχέδιο, το οποίο θα πρέπει επίσης να περάσει και από άλλα στάδια έγκρισης προτού καταστεί νόμος.

MPs in Georgia Parliament exchanged blows during a debate on legislation to constrain international media & NGOs. The crowds were also at hand outside. pic.twitter.com/RB8pJrIKaX