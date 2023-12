Γάζα: Παλαιστίνιοι τρομοκράτες εκτόξευσαν τουλάχιστον 12 ρουκέτες κατά της πόλης Ασκελόν

Παλαιστίνιοι τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας εκτόξευσαν καταιγισμό τουλάχιστον 12 ρουκετών εναντίον της νότιας παραθαλάσσιας πόλης Άσκελον, όπως δείχνουν πλάνα, σύμφωνα με το The Times of Israel.

Σειρήνες ήχησαν στη νότια βιομηχανική ζώνη του Άσκελον, καθώς και στις κοντινές κοινότητες Netiv Ha'assara, Zikim και Karmia.

Surveillance camera footage from Netiv Ha'asara shows the rocket barrage from the Gaza Strip at Ashkelon a short while ago. No reports of damage or injuries, pic.twitter.com/3rxxVyUBsa