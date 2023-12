Γάζα: Οι μάχες κλιμακώνονται - «Όχι» σε διαπραγματεύσεις για ομήρους λέει η Χαμάς

Σειρήνες ήχησαν την Πέμπτη για δεύτερη φορά στο κεντρικό Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συνομιλία για ανταλλαγή ομήρων με κρατούμενους μέχρι τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης, ενώ οι μάχες κλιμακώνονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12 και τους Times of Israel, οι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την κεντρική Γάζα, μια περιοχή όπου οι IDF έχουν μόνο μερικό έλεγχο.

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από το Κφαρ Αζα, απέναντι από την κεντρική Γάζα, δείχνει τα πυρά να κατευθύνονται προς τον ουρανό, με περίπου 12 ρουκέτες να εκτοξεύονται.

Footage shows the rocket barrage from the Gaza Strip at central Israel a short while ago, as seen from Kfar Aza. pic.twitter.com/2z91cqtjsl