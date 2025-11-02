Γάζα: Το Ισραήλ παρέλαβε τις τρεις σορούς ομήρων από τη Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας φέρετρα με τις σορούς τριών ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, η οποία προβλέπει ανταλλαγές σορών.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός, τρία φέρετρα με τις σορούς ανθρώπων που κρατούνταν όμηροι μεταφέρθηκαν υπό τη μέριμνά του και είναι καθ' οδόν προς τα στρατεύματα του Τσαχάλ (ισραηλινού στρατού) στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

🟡 According to information provided by the Red Cross, three coffins of deceased hostages have been transferred into their custody and are on their way to IDF troops in Gaza.



Hamas is required to uphold the agreement and take the necessary steps to return all the deceased… — Israel Defense Forces (@IDF) November 2, 2025

Τα λείψανα θα μεταφερθούν στο Ισραήλ για ταυτοποίηση.

Τα πτώματα αναμένεται να ανήκουν σε τρεις από τους 11 ομήρους των οποίων τα λείψανα αναζητά το Ισραήλ από τη Γάζα βάσει των όρων της εκεχειρίας. Το Ισραήλ δήλωσε ότι η Χαμάς καθυστερεί στην παράδοση τους, ενώ η τρομοκρατική οργάνωση αναφέρει ότι εργάζεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα υπό δύσκολες συνθήκες.

Οι διαδοχικές καθυστερήσεις στην παράδοση των σορών των ομήρων έχουν προκαλέσει την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel το Σάββατο, τα μέρη από τις σορούς τριών ομήρων που επέστρεψε στο Ισραήλ η Χαμάς το βράδυ της Παρασκευής δεν ταυτοποιούνται στην πραγματικότητα με κανένα από τους εν λόγω ομήρους. Το δημοσίευμα ανέφερε πως τα παραπάνω προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση των προσπαθειών ταυτοποίησης στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ.