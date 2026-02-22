Γάλλος ΥΠΕΞ: Βαριά και ταπεινωτική ήττα ο απολογισμός του Πούτιν έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου

Επειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου, ο απολογισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, χαιρετίζοντας «το σθένος και την πρωτοφανή γενναιότητα» του ουκρανικού στρατού που ανακατέλαβε 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους.

«Ο ουκρανικός στρατός, σε μία κίνηση σθένους και πρωτοφανούς γενναιότητας, ανακατέλαβε μόλις 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους. Ας αντιληφθούμε ότι έπειτα από τέσσερα χρόνια (πολέμου στην Ουκρανία), ο απολογισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μία βαριά και ταπεινωτική ήττα», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών στα μέσα France Inter/France Info/Le Monde.

Σε συνέντευξή του στο AFP την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν από τους Ρώσους εδάφη έκτασης 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων με αντεπίθεση στον νότο.

«Η Ρωσία μετρά άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο αυτόν, δηλαδή περισσότερες από το σύνολο των σοβιετικών και ρωσικών απωλειών από το 1945», είπε. «Και σήμερα, 1.000 ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται καθημερινά στο μέτωπο για μικροσκοπικά οφέλη».

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία: «Η Ρωσία θα μπει σε ύφεση, τα ταμεία της Ρωσίας είναι άδεια, η βενζίνη δίνεται με δελτίο σε πολλές ρωσικές περιοχές και τώρα οι τηλεπικοινωνίες, οι επικοινωνίες και οι εφαρμογές είναι μπλοκαρισμένες», είπε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Σε ερώτηση σχετικά με την πρόθεση της Ουγγαρίας να μπλοκάρει το 20ό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας απάντησε ότι θα γίνουν προσπάθειες για να ξεπεραστεί η κίνηση της Βουδαπέστης όπως και στο παρελθόν.

«Θα πληροφορηθώ τους λόγους που επικαλούνται και θα αφιερώσω μέρος του απογεύματός του στην προσπάθεια άρσης του εμποδίου.

Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, είπε. «Το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να συζητάμε και να έχουμε διάλογο για να αμβλύνουμε τις αποκλίσεις και να επιτυγχάνουμε συγκλίσεις».