Η Γαλλία θα φιλοξενήσει την Πέμπτη μια κυρίως διαδικτυακή συνάντηση με περίπου 30 χώρες, με αντικείμενο τις τελευταίες προσπάθειες παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, εφόσον επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, καθώς και την καταγγελία της απροθυμίας της Μόσχας να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις.

«Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον στις 18 Αυγούστου μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα εξετάσουν το έργο σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες και θα αξιολογήσουν τις συνέπειες της επίμονης άρνησης της Ρωσίας να συνάψει ειρήνη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο λεγόμενος «συνασπισμός των προθύμων», που συγκροτήθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία τον Φεβρουάριο, πραγματοποιεί συνομιλίες εδώ και μήνες σε διάφορα επίπεδα, προκειμένου να καθορίσει ποια στρατιωτική συνδρομή θα μπορούσε να παρασχεθεί στην Ουκρανία ώστε να αποτραπεί νέα επίθεση της Ρωσίας μετά από μια τελική εκεχειρία.

Οι προσπάθειες αυτές έχουν βαλτώσει τους τελευταίους μήνες, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλώνουν ότι κάθε στρατιωτικός ρόλος στην Ουκρανία ή γύρω από αυτήν θα απαιτούσε εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ ως ύστατη δικλίδα, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις πως η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να τις παράσχει.

Η συνάντηση της Πέμπτης θα εξετάσει τον πρόσφατο σχεδιασμό των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, ενώ θα τονιστεί στον Τραμπ ότι, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Αύγουστο, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση απευθείας συνομιλιών μεταξύ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στο Παρίσι την Πέμπτη, αν και η συμμετοχή των περισσότερων ηγετών θα είναι διαδικτυακή. Δεν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ θα λάβουν μέρος, ωστόσο διπλωμάτες ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον θα ενημερωθεί τουλάχιστον εκ των υστέρων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Μακρόν για τη «σταθερή υποστήριξη» του και τόνισε ότι απαιτείται απάντηση στη ρωσική τακτική της καθυστέρησης.

Σε μεταγενέστερη δήλωση στο Telegram, ο Ζελένσκι είπε ότι συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για τον συντονισμό των προσπαθειών. «Η Ρωσία έκλεψε την ειρήνη, αφαιρώντας με θράσος ένα σημαντικό μέρος του τρέχοντος έτους», έγραψε. «Το φθινόπωρο πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχύσουμε τις θέσεις μας».

Ο συνασπισμός αποτελείται κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετέχουν επίσης η Τουρκία, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιας στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στη μεταπολεμική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής υποστήριξης, εφόσον η Ευρώπη ενισχύσει τον σχεδιασμό της.

Ο Μακρόν δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνεισφορές από τον συνασπισμό των χωρών που είναι πρόθυμες να στηρίξουν την Ουκρανία μετά τον πόλεμο θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση του ουκρανικού στρατού, με στόχο τον καθορισμό του ποιος και πώς θα εκπαιδευτεί, θα χρηματοδοτηθεί και θα εξοπλιστεί.

Εξετάζεται επίσης η δημιουργία μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» που θα καθορίζει ποιες χώρες είναι έτοιμες να συνεισφέρουν και με ποια μέσα – από ξηράς, θαλάσσης ή αέρος.

Τέλος, στις συζητήσεις περιλαμβάνεται και η διάθεση δυνάμεων υποστήριξης σε χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία.