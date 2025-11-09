Γαλλία: Τη Δευτέρα η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί

Το αίτημα αποφυλάκισης του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί θα εξεταστεί από τα δικαστήρια τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Νικολά Σαρκοζί δεν θα είναι παρών στην αίθουσα του δικαστηρίου, ωστόσο θα μπορέσει να συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης από αίθουσα που έχει διαμορφωθεί εντός του τόπου κράτησής του. Η απόφαση σχετικά με την πιθανή απελευθέρωσή του αναμένεται αργότερα την ίδια μέρα.

Ο νόμος επιτρέπει στο δικαστήρια προθεσμία 2 μηνών για να εξετάσουν αιτήματα αποφυλάκισης. Για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, αυτό θα γίνει σε 20 μέρες τελικά.

Το δικαστήριο θα αποφανθεί λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που επιβάλει ο νόμος για την αναγκαιότητα προσωρινής κράτησης, δηλαδή τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων, τον κίνδυνο πίεσης προς μάρτυρες, τον κίνδυνο συνεννόησης, την προστασία του κατηγορουμένου, τις εγγυήσεις παρουσίας του (κίνδυνος φυγής στο εξωτερικό) και τον κίνδυνο υποτροπής των πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε.

Οι δικηγόροι του Νικολά Σαρκοζί θα υποστηρίξουν μπροστά στους 3 δικαστές οτι δεν διατρέχει κανένας κίνδυνος για όλα τα κριτήρια. Ο Σαρκοζί μπορεί να λάβει το λόγο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως και η εισαγγελία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 70χρονος Σαρκοζί ξεκίνησε από τις 21 Οκτωβρίου να εκτίει την πενταετή ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί. Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια κάθειρξης, κρίνοντας τον ένοχο για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007.

Ο πρώην πρόεδρος ο οποίος κρατείται στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, κατέθεσε αμέσως αίτημα αποφυλάκισης, την ημέρα της φυλάκισής του.

Ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και μια νέα δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο, αν και οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί επισήμως.

Περισσότερο από την ίδια την καταδίκη, ήταν το ένταλμα σύλληψης που τον έστειλε στη φυλακή, που προκάλεσε γενική κατάπληξη. Οι δικαστές αιτιολόγησαν το ένταλμα αυτό επικαλούμενοι την «εξαιρετική σοβαρότητα» των κατηγοριών. Για τον Σαρκοζί, το κίνητρο πίσω από αυτό ήταν «το μίσος».

Αυτό το κριτήριο της σοβαρότητας των πράξεων, που είναι πιθανό να «διαταράξει τη δημόσια τάξη», δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη στην εξέταση της αποφυλάκισης του Σαρκοζί.

Η συνέχιση της κράτησής του είναι πλέον δυνατή μόνο αν είναι το «μόνο μέσο» για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων, την αποτροπή πιέσεων ή συμπαιγνίας μεταξύ των δραστών, την αποτροπή φυγής ή υποτροπής ή την προστασία του.

Διαφορετικά, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, πιθανώς με την επιβολή κατ' οίκον περιορισμού και φορώντας "βραχιολάκι".