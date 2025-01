Γαλλία: Σύγκρουση τραμ στο Στρασβούργο με δεκάδες τραυματίες (vids)

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Στρασβούργο, στην ανατολική Γαλλία, μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης της περιφέρειας Κάτω Ρήνου ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον 30 τραυματίες, με τα σωστικά συνεργεία να έχουν φτάσει στο σημείο για περίθαλψη.

🇫🇷🚨 JUST IN: Two trams have collided in Strasbourg, France, at the city’s train station!



According to police sources, the incident left between 20 and 30 people injured. Reports from locals indicate that five individuals are in critical condition.#France #Accident pic.twitter.com/0Xg46HKGdL