Γαλλία: Πυραυλικές επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία (vid)

Η Γαλλία πραγματοποίησε το περασμένο σαββατοκύριακο πυραυλικά πλήγματα στη Συρία, στοχοθετώντας στη χώρα αυτή θέσεις του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε σήμερα ο γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Την Κυριακή, δυνάμεις της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν στοχευμένα πλήγματα εναντίον θέσεων του Ισλαμικού Κράτους στο συριακό έδαφος», έγραψε ο Λεκορνί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

France conducts missile strikes on ISIS targets in Syria



The operation was announced by Defense Minister Sébastien Lecornu.



The French airstrikes followed a similar operation in Syria by the United States, during which, according to Washington, several militants linked to ISIS… pic.twitter.com/Jn1KFrSc6R