Οι Γάλλοι βουλευτές ξεκινούν την Παρασκευή αυτό που θεωρείται η τελευταία τους προσπάθεια να εγκρίνουν τα δημοσιονομικά σχέδια για το 2026 πριν από το τέλος του έτους, σε ένα πολιτικό σκηνικό έντονων αντιπαραθέσεων και βαθιών διαφωνιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, δεκατέσσερις βουλευτές από την Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία αναμένεται να συνεδριάσουν σε μεικτή επιτροπή με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ωστόσο, η διαμόρφωση συναίνεσης θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα πολιτικά κόμματα και τα δύο νομοθετικά σώματα διαφωνούν ριζικά ως προς τις δημοσιονομικές προτεραιότητες.

Στην παρούσα μορφή τους, τόσο ο κρατικός προϋπολογισμός όσο και ο προϋπολογισμός κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν έλλειμμα 5,3% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τόσο το όριο του 5% που είχε θέσει ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί τον Οκτώβριο, όσο και τον στόχο του 4,7% που το Παρίσι είχε δεσμευτεί να επιτύχει έναντι των Βρυξελλών.

Αν και οι νομοθέτες κατέληξαν σε συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης του επόμενου έτους, ο κρατικός προϋπολογισμός – που αποτελεί ξεχωριστό νομοσχέδιο – αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκος. Κατά την πρώτη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, μόλις ένας από τους 577 βουλευτές ψήφισε υπέρ του κειμένου, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί.

Αντίθετα, η πιο συντηρητική Γερουσία ενέκρινε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τη δική της εκδοχή, ανοίγοντας τον δρόμο για τις κρίσιμες συνομιλίες της Παρασκευής, οι οποίες ενδέχεται να συνεχιστούν έως και το Σάββατο.

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, οι βουλευτές ενδέχεται να αναγκαστούν να εγκρίνουν ένα προσωρινό μέτρο, το οποίο θα μεταφέρει τον προϋπολογισμό του 2025 στο 2026, με την οριστική κατάρτιση νέου προϋπολογισμού να μετατίθεται για το νέο έτος.

Ο πρωθυπουργός Λεκορνί είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Νοέμβριο ότι η μη έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού έως την 1η Ιανουαρίου συνιστά «σοβαρό κίνδυνο για τη γαλλική οικονομία». Ανάλογη καθυστέρηση είχε σημειωθεί και πέρυσι.

«Πρέπει να έχουμε προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους», τόνισε την Τετάρτη απαντώντας σε ερωτήσεις στη Γερουσία, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι δηλώνουν αισιόδοξοι ότι μπορεί ακόμη να επιτευχθεί συμφωνία.

Καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να διαδραματίσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο εξετάζει το ενδεχόμενο αποχής αντί για καταψήφιση, με αντάλλαγμα πρόσθετες δαπάνες ύψους 10 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθούν μέσω φορολογικών αυξήσεων.

Παρά ταύτα, αρκετοί βουλευτές που συμμετέχουν άμεσα στις συνομιλίες εμφανίζονται απαισιόδοξοι. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Εθνοσυνέλευσης, Ερίκ Κοκερέλ, όπως και ο κεντρώος βουλευτής Σαρλ ντε Κουρσόν, εκτίμησαν ότι οι διαπραγματεύσεις θα αποτύχουν. «Τα ζάρια έχουν ήδη ριχτεί, δεν μπορεί να περάσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ντε Κουρσόν.