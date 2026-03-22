Γαλλία: Νικητής ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ στις δημοτικές εκλογές στο Παρίσι

Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ είναι ο νικητής της ψηφοφορίας των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, σύμφωνα με exit poll του ELABE για το BFM TV.

Ο Γκρεγκουάρ, 48 ετών και πρώην αντιδήμαρχος της απερχόμενης δημάρχου Αν Ινταλγκό, είχε αποκτήσει σαφές προβάδισμα στον πρώτο γύρο την περασμένη Κυριακή με σχεδόν 38% των ψήφων, περισσότερο από δώδεκα μονάδες μπροστά από τη Ντατί, η οποία είχε διατελέσει υπουργός Πολιτισμού υπό τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη Μασσαλία, ο εν ενεργεία σοσιαλιστής δήμαρχος Μπενουά Παγιάν επανεξελέγη με 56,3% των ψήφων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Elabe για το BFM TV. Και άλλες δημοσκοπήσεις έδειχναν νίκη του.

Στην Τουλόν, η υποψήφια της κεντροδεξιάς Ζοζέ Μασί προηγήθηκε με 53,5%, έναντι 46,5% του RN, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση. Η υποψήφια του RN, Λορ Λαβαλέτ, παραδέχθηκε την ήττα της.

Ωστόσο, επίσης στον νότο, ο Ερίκ Σιοτί, πρώην στέλεχος της παραδοσιακής δεξιάς που πλέον είναι σύμμαχος του RN, κέρδισε στη Νίκαια, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, σύμφωνα με τα exit polls.

Οι χιλιάδες ξεχωριστές δημοτικές κάλπες επικεντρώνονται συχνά σε καθαρά τοπικά ζητήματα και το αποτέλεσμά τους δεν προδικάζει ποιος θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027 για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο ανώτερος βουλευτής του RN, Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι η ήττα στην Τουλόν δείχνει πως το κόμμα έχει φτάσει σε «γυάλινο ταβάνι», λέγοντας ότι κέρδισε δεκάδες τοπικές περιφέρειες όπου προηγουμένως δεν είχε παρουσία.