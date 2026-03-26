Γαλλία: Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των τιμών της ενέργειας

Στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης των τιμών της ενέργειας θα ανακοινώσει η Γαλλία τις επόμενες ημέρες, δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκέρ, εν μέσω της ραγδαίας αύξησης του κόστους της ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Τα μέτρα θα στοχεύουν στην ενίσχυση των εταιρειών μεταφορών και των αλιευτικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πληρωμή των λογαριασμών τους, ανέφερε.

«Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε νέα μέτρα», δήλωσε ο Λεσκέρ σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTL.

«Έχουμε ήδη λάβει μέτρα για όσους θεωρούμε οδηγούς με υψηλή χιλιομετρική απόδοση, αλλά θα το κάνουμε ξανά με στοχευμένο τρόπο», πρόσθεσε.