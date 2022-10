Γαλλία: Επεισόδια στη διαδήλωση στο Παρίσι - Μικρή συμμετοχή στην απεργία

Δεκάδες μαυροφορεμένοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία και έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων στο Παρίσι κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τους μισθούς.

Η τοπική κυκλοφορία των τρένων μειώθηκε περίπου στο μισό καθώς πολλά συνδικάτα κάλεσαν σε πανεθνική απεργία, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν την οργή για το υψηλό δεκαετίας στον πληθωρισμό για να γενικεύσουν την απεργιακή τους δράση που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες στα διυλιστήρια πετρελαίου σε άλλους τομείς.

Demonstration in Paris as part of a nationwide day of strike and protests for higher wages and against requisitions at refineries in France, October 18, 2022. #Reuters #Manifestation18Octobre #Greve18Octobre 📸@benoit_tessier Reuters pic.twitter.com/Sj6aK9olpr