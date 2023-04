Γαλλία: Εισβολή διαδηλωτών στο Euronext διαμαρτυρόμενοι για τον συνταξιοδοτικό νόμο (vid)

Οργισμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν το απόγευμα της Πέμπτης στα γραφεία του διαχειριστή του χρηματιστηρίου Euronext στην επιχειρηματική συνοικία La Defense του Παρισιού, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση Μακρόν. Οι διαδηλωτές φώναζαν ότι οι μεγάλες εταιρείες πρέπει να πληρώσουν για τη χρηματοδότηση των συντάξεων.

«Μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τη χρηματοδότηση των συντάξεων», δήλωσε ο συνδικαλιστής της Sud-Rail Φαμπιάν Βιλεντιέ. Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει ανάγκη να πάρουμε τα χρήματα από τις τσέπες των εργαζομένων, υπάρχουν κάποια στις τσέπες των δισεκατομμυριούχων».

Κραδαίνοντας σημαίες, η ομάδα των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες και φώναζε «είμαστε εδώ, είμαστε εδώ, ακόμη και αν ο Μακρόν δεν το θέλει, είμαστε εδώ». Φώναζαν επίσης: «Ο Μακρόν δεν είναι εδώ: «Μακρόν παραιτήσου!»».

JUST IN - Protesters invade Euronext, the Paris Stock Exchange after anger against Macron's pension reformpic.twitter.com/TixNnDFwno