Γαλλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες (vid)
@FocusFR_ via X
@FocusFR_ via X

Γαλλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες (vid)

06/09/2025 • 22:46
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
06/09/2025 • 22:46
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ένα αυτοκίνητο έπεσε το απόγευμα του Σαββάτου πάνω σε πεζούς στην κωμόπολη Πιρού της Μάγχης στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι πυροσβέστες ανέφεραν όρι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και τα τρία άτομα που τον συνόδευαν τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο οδηγός και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Επιτόπου βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και τρία ελικόπτερα.

«Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πως ο οδηγός του αυτόματου οχήματος υπέστη αδιαθεσία», δήλωσε ο εισαγγελέας της Κουτάνς, Γκοτιέ Πουπό.

«Το ενδεχόμενο εσκεμμένης ενέργειας αποκλείεται κατηγορηματικά», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το όχημα διένυσε αρκετά μέτρα προτού παρασύρει την ομάδα των πεζών.

Σύμφωνα με τη Νοέλ Λεφορεστιέ, δήμαρχο του Πιρού, «ο οδηγός κατέρρευσε», αλλά οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτήν την πληροφορία.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

 

ΓΑΛΛΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα