Γαλλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες (vid)

Ένα αυτοκίνητο έπεσε το απόγευμα του Σαββάτου πάνω σε πεζούς στην κωμόπολη Πιρού της Μάγχης στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι πυροσβέστες ανέφεραν όρι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και τα τρία άτομα που τον συνόδευαν τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο οδηγός και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

🇫🇷 ALERTE INFO - [Images sensibles] Une voiture a percuté plusieurs personnes sur la terrasse d’une pizzeria à Pirou, dans la Manche. Au moins une personne est morte.



Le conducteur du véhicule aurait eu un malaise. (🎥 Webcam YouTube) pic.twitter.com/SeSbCAIQDW — Focus (@FocusFR_) September 6, 2025

Επιτόπου βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και τρία ελικόπτερα.

«Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πως ο οδηγός του αυτόματου οχήματος υπέστη αδιαθεσία», δήλωσε ο εισαγγελέας της Κουτάνς, Γκοτιέ Πουπό.

«Το ενδεχόμενο εσκεμμένης ενέργειας αποκλείεται κατηγορηματικά», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το όχημα διένυσε αρκετά μέτρα προτού παρασύρει την ομάδα των πεζών.

Σύμφωνα με τη Νοέλ Λεφορεστιέ, δήμαρχο του Πιρού, «ο οδηγός κατέρρευσε», αλλά οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτήν την πληροφορία.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, βρίσκεται σε εξέλιξη.