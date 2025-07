Γαλλία: Αστυνομικοί έσκισαν φουσκωτή βάρκα με μετανάστες που διέσχιζε τη Μάγχη

Δεκάδες μετανάστες που επιχειρούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη προς το Ηνωμένο Βασίλειο με τη βοήθεια διακινητών σταμάτησε η γαλλική αστυνομία, σε παραλία νότια του Μπουλόν. Οι διακινητές χρησιμοποιούσαν φουσκωτή λέμβο για να παραλάβουν ανθρώπους από διαφορετικά σημεία της ακτής, σύμφωνα με το BBC.



Δύο μεγάλες ομάδες μεταναστών, πολλοί από αυτούς με σωσίβια, βγήκαν από τους κοντινούς αμμόλοφους και έτρεξαν προς τη θάλασσα, για να επιβιβαστούν. Συνολικά υπολογίζεται ότι βρίσκονταν στην παραλία περίπου 80 με 100 άτομα.

Το πρώτο σκάφος των διακινητών, που περνούσε περίπου 100 μέτρα από την ακτή, ήταν ήδη γεμάτο και δεν σταμάτησε για άλλα άτομα. Λίγο αργότερα έφτασε δεύτερη βάρκα, σχεδόν άδεια, παρακολουθούμενη από σκάφος της γαλλικής ακτοφυλακής, που βρισκόταν πιο ανοιχτά.



Οι μετανάστες πιασμένοι χέρι-χέρι κατευθύνονταν προς το σκάφος υπό την καθοδήγηση ενός άνδρα που συντόνιζε την επιχείρηση. Καθώς το φουσκωτό γύρισε και έκανε όπισθεν κοντά στην ακτή, δεκάδες άνθρωποι έπεσαν στα νερά μέχρι τη μέση, προσπαθώντας να επιβιβαστούν.

Αρχικά, οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να παρέμβουν και παρέμειναν στην ακτή, παρακολουθώντας. Ένας αξιωματικός τόνισε στο BBC ότι τους απαγορεύεται να μπουν στο νερό, εκτός αν πρόκειται να διασώσουν ανθρώπους. Όμως η κατάσταση ξέφυγε όταν η βάρκα, γεμάτη άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ταλαντευόταν επικίνδυνα από τα κύματα και η μηχανή παρουσίασε βλάβη.

Ένας από τους αστυνομικούς είπε στους συναδέλφους του να μπουν στο νερό καθώς όσοι επέβαιναν στη βάρκα βρισκόταν πλέον σε κίνδυνο. Έβγαλαν τον βαρύ εξοπλισμό τους και χρησιμοποίησαν μαχαίρια για να σκίσουν τη βάρκα, ενώ οι διακινητές προσπαθούσαν να ξαναβάλουν μπροστά τη μηχανή. Μέσα σε φωνές διαμαρτυρίας, οι επιβάτες βγήκαν στην ακτή χωρίς τραυματισμούς.

BBC on French beach as police slash migrant 'taxi-boat' heading to UK https://t.co/yOJIklZLkR