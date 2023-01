Γαλλία: Άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι έξι ανθρώπους

Άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε έξι ανθρώπους στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ Ντι Νορ στο Παρίσι σήμερα το πρωί, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε» από την αστυνομία.

Νωρίτερα αστυνομική πηγή είχε επισημάνει ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά με μαχαίρι από την επίθεση του άνδρα αυτού, ο οποίος συνελήφθη αμέσως.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06:45 (τοπική ώρα, 07:45 ώρα Ελλάδας). Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ο άνδρας τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους με μαχαίρι.

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν, αφού τον πυροβόλησαν και τον τραυμάτισαν ελαφρά, σημείωσε η αστυνομική πηγή.

Ο σταθμός είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους στην Ευρώπη και ένας σημαντικός επικοινωνιακός κόμβος μεταξύ του Παρισιού, του Λονδίνου και της βόρειας Ευρώπης.

Το Radio franceinfo, επικαλούμενο τον σιδηροδρομικό φορέα SNCF, ανέφερε ότι τα τρένα λειτουργούν πλέον κανονικά.

Τον σταθμό καθημερινά τον χρησιμοποιούν 700.000 άνθρωποι και περισσότερα από 220 εκατομμύρια. Από τον σταθμό αυτόν αναχωρούν τραίνα με προορισμό τη βόρεια Γαλλία, αλλά για διεθνείς προορισμούς, όπως το Λονδίνο, το Βέλγιο και την Ολλανδία.

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ο άνδρας τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους με μαχαίρι. Αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν κάνοντας χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων αρκετές φορές. Ο δράστης, η ζωή του οποίου δεν διατρέχει κίνδυνο, έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Αμέσως οι δυνάμεις επιβολής της τάξης απέκλεισαν την περιοχή, ενώ από τα ηχεία του σταθμού γίνονταν ανακοινώσεις για καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις των τραίνων.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν έγραψε στο Twitter: «Ευχαριστώ τις δυνάμεις της τάξης για τη γενναία και αποτελεσματική αντίδρασή τους».

Ο Νταρμανέν μετέβη στο σημείο της επίθεσης και «ευχαρίστησε τις δυνάμεις της τάξης», όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του.

Reports of six people, including a police officer, being wounded in a knife attack, at Gare du Nord train station in #Paris. Suspect has been shot by police officers.#Attack #GareduNord #France pic.twitter.com/p705rzfBvX