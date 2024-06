Γ. Στόλτενμπεργκ: Ο Ρούτε είναι ισχυρός ηγέτης και δημιουργός συναίνεσης

«Ο Μαρκ είναι ένας αληθινός υπερατλαντιστής, ισχυρός ηγέτης και δημιουργός συναίνεσης. Του εύχομαι κάθε επιτυχία καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε το ΝΑΤΟ. Ξέρω ότι αφήνω το ΝΑΤΟ σε καλά χέρια». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, χαιρετίζοντας την επιλογή του Μαρκ Ρούτε στην ηγεσία του ΝΑΤΟ.

I warmly welcome #NATO Allies' choice of @MinPres Mark Rutte as my successor. Mark is a true transatlanticist, a strong leader and a consensus-builder. I wish him every success as we continue to strengthen NATO. I know I am leaving NATO in good hands. https://t.co/D0ass7fKiL

Τo Βορειοατλαντικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε ως τον επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο Μαρκ Ρούτε, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Συμμαχίας, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ως Γενικού Γραμματέα την 1η Οκτωβρίου 2024, όταν λήξει η θητεία του Γενς Στόλτενμπεργκ έπειτα από δέκα χρόνια στο τιμόνι της Συμμαχίας.

Τα συγχαρητήριά της στον Μαρκ Ρούττε, εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Η ηγεσία και η εμπειρία σου θα είναι ζωτικής σημασίας για τη Συμμαχία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αναμένω να συνεργαστώ μαζί σου για την περαιτέρω ενίσχυση της σύμπραξης ΕΕ-ΝΑΤΟ», συμπλήρωσε.

Congratulations, dear Mark Rutte, on being elected as the new @NATO Secretary General.



Your leadership and experience will be crucial for the Alliance during these challenging times.



I look forward to working with you to further strengthen the EU-NATO partnership.