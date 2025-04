Γ. Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του - Οι σχέσεις των δύο χωρών στο επίκεντρο

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε την Τρίτη (22/04) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του Georg Georgiev. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο ΥΠΕΞ επαναβεβαίωσαν τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Ειδικότερα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διμερή συνεργασία, ιδίως στη διαχείριση των υδάτων, την αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της ΕΕ και της περιοχής Schengen. Συζητήθηκε, επίσης, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

