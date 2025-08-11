Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα - Μήνυμα 112 για εκκένωση
Eurokinissi/ Γιάννης Παναγόπουλος
11/08/2025 • 16:28
Ελλάδα
Φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα το μεσημέρι σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα. Για την κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρων, με 8 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση προς Νεμέα και Αρχαίες Κλεωνές.

 

