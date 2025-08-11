Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα - Μήνυμα 112 για εκκένωση

Φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα το μεσημέρι σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα. Για την κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρων, με 8 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση προς Νεμέα και Αρχαίες Κλεωνές.