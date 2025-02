Φον ντερ Λάιεν: Η Ουκρανία θα λάβει 3,5 δισ. ευρώ από την ΕΕ τον Μάρτιο

Να ενισχυθεί η υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία παρότρυνε κι υποσχέθηκε νέες πρωτοβουλίες των Βρυξελλών η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία αναμένεται τη Δευτέρα (24/02) στο Κίεβο, την ημέρα που συμπληρώνεται η τρίτη επέτειος της εισβολής των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στην ουκρανική επικράτεια.

Αρχικά, η Ουκρανία θα λάβει μια νέα πληρωμή ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων) από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο, δήλωσε η Επίτροπος της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Κίεβο.

Μάλιστα, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ουκρανία θα επωφεληθεί επίσης από τα σχέδια της ΕΕ για την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής παραγωγής όπλων και των αμυντικών δυνατοτήτων.

Κατά την άφιξη της, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο συνόδευε με βίντεο που δείχνει την άφιξή της σιδηροδρομικώς στο Κίεβο στο πλευρό του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι: «Είμαστε στο Κίεβο σήμερα διότι η Ουκρανία είναι η Ευρώπη. Σε αυτή τη μάχη για επιβίωση δεν διακυβεύεται μόνο η τύχη της Ουκρανίας. (Διακυβεύεται) η τύχη της Ευρώπης».

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



