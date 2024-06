Φον ντερ Λάιεν: Συμφωνίες συνεργασίας άνω των 40 δισ. ευρώ υπογράφουν ευρωπαϊκές εταιρίες στο Κάιρο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε το Σάββατο (29/06), ότι ευρωπαϊκές εταιρίες υπογράφουν περισσότερες από 20 νέες συμφωνίες ή μνημόνια κατανόησης (MOUs) οικονομικής αξίας άνω των 40 δισ. ευρώ, στην Επενδυτική Διάσκεψη Αιγύπτου-Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η διάσκεψη πραγματοποιείται το Σάββατο και την Κυριακή (29-30/06) στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αλ Μανάρα στο Κάιρο.



Ακολουθεί η ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο X:

At this Conference, European companies and Egyptian partners will sign deals worth over €40 billion.



That’s the power of our partnership.



Creating a framework of trust and certainty.



Exactly the message that the business sector needs to hear. https://t.co/41jSzhWL2R