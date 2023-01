Φον ντερ Λάιεν: Στόχος μας να αντικατασταθούν τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα

Την αποφασιστικότητα της ΕΕ να αντικαταστήσει τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και να μειώσει τις τιμές στην ενέργεια υπογράμμισε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Οι κοινές μας προσπάθειες αποδίδουν. Οι τιμές του φυσικού αερίου είναι τώρα χαμηλότερες απ' ό,τι πριν από την εισβολή της Ρωσίας. Οι τιμές για το ολλανδικό TTF έχουν μειωθεί περισσότερο από 80% από τον Αύγουστο.

Καταφέραμε να αντικαταστήσουμε τα περισσότερα από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούσαμε.Οι αποθήκες αερίου μας εξακολουθούν να είναι γεμάτες πάνω από 80%. Αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα επίπεδα που υπήρξαν ποτέ αυτή την εποχή του χρόνου», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια σημείωσε ότι βοήθησαν ορισμένοι εξωτερικοί παράγοντες, όπως ο ήπιος χειμώνας και το λοκντάουν στην Κίνα, επισημαίνοντας ότι ταυτόχρονα άλλοι εξωτερικοί παράγοντες δημιουργούσαν επιπλέον δυσκολίες.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι «ο ασυνήθιστα ζεστός και ξηρός καιρός οδήγησε σε απότομη μείωση της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το ότι περάσαμε με ασφάλεια αυτόν τον χειμώνα είναι πρωτίστως το αποτέλεσμα της ενότητας και της συλλογικής μας σκληρής δουλειάς».

Ωστόσο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε πως τώρα πρέπει γίνει προετοιμασία για τον επόμενο χειμώνα και πρόσθεσε ότι «στόχος είναι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με τους βασικούς διεθνείς προμηθευτές φυσικού αερίου ήδη στις αρχές της άνοιξης με στόχο να συνάψουμε τις πρώτες κοινές συμβάσεις πολύ πριν από το καλοκαίρι».

