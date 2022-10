Φον ντερ Λάιεν: Σοκ και αποτροπιασμός

Η πρόεδρος της Κομισιόν σε μήνυμα της εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ενώ έβαλε κατά της Ρωσίας λέγοντας πως «η Ρωσία του Πούτιν έδειξε και πάλι στον κόσμο τι πρεσβεύει: βαρβαρότητα και τρόμο.».

Αναλυτικά:

«Είμαστε συγκλονισμένοι και αποτροπιασμένοι από τις άγριες επιθέσεις σε πόλεις της Ουκρανίας. Η Ρωσία του Πούτιν έδειξε και πάλι στον κόσμο τι πρεσβεύει: βαρβαρότητα και τρόμο.

Ξέρω ότι οι Ουκρανοί θα παραμείνουν δυνατοί. Θα σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρόνο χρειαστεί, με όλα τα μέσα που έχουμε.»

Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities.



Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror.



I know that Ukrainians will stay strong.



We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF