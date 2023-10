Φον ντερ Λάιεν: Σήμερα οι σημαίες Ισραήλ και ΕΕ κυματίζουν δίπλα – δίπλα

Σε νέα καταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης στο Ισραήλ από τη Χαμάς προέβη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας πως «στεκόμαστε σθεναρά στο πλευρό του Ισραήλ και του λαού του».

The full scale of the brutality of the Hamas terror attack leaves us breathless.



Defenseless people, brutally murdered in cold blood on the streets.



We stand strong with Israel and its people.



Today the EU and Israeli flags fly side by side. pic.twitter.com/fHJYVOM19k