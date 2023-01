Φον ντερ Λάιεν σε Ζελένσκι: Η ΕΕ στέκεται δίπλα σας, για όσο χρόνο χρειαστεί

Σε ανάρτηση της στο Twitter η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τόνισε για άλλη μια φορά τη διαρκή συμπαράσταση της ΕΕ στον αγώνα των Ουκρανών.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε πως θα συνεχιστεί και η οικονομική βοήθεια με το πακέτο στήριξης των 18 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανάρτηση της:

Στο πρώτο τηλεφώνημα του νέου έτους με τον Πρόεδρο Ζελένσκι μετέφερα την ολόψυχη υποστήριξη και τις καλύτερες ευχές μου για το 2023 στον ουκρανικό λαό.

Η ΕΕ στέκεται δίπλα σας, για όσο χρόνο χρειαστεί. Στηρίζουμε τον ηρωικό σας αγώνα. Ένας αγώνας για την ελευθερία και ενάντια στη βάναυση επιθετικότητα.

Σας στηρίζουμε όλο τον χειμώνα με γεννήτριες, λαμπτήρες, καταφύγια, σχολικά λεωφορεία. Και συνεχίζουμε την ισχυρή οικονομική μας βοήθεια. Σύντομα θα αρχίσουμε να εκταμιεύουμε το πακέτο στήριξης των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μηνιαίες δόσεις.

Ανυπομονώ να σας συναντήσω ξανά στην Ουκρανία σύντομα.

In the 1st call of the new year with President @ZelenskyyUa, I conveyed my wholehearted support and best wishes for 2023 to the Ukrainian people.



The EU stands by you, for as long as it takes.



We support your heroic struggle.

A fight for freedom and against brutal aggression. pic.twitter.com/sKZKilUpDg