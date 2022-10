Φον ντερ Λάιεν: Προανήγγειλε επιβολή κυρώσεων στο Ιράν

Μετά την καταδίκη από το Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη Πέμπτη του θανάτου της 22χρονης Μάχσα Αμινί ακολούθησε ψήφισμα όπου ζητήθηκε «να επιτραπεί η «αμερόληπτη και ουσιαστική διερεύνηση του τραγικού θανάτου της και των καταγγελιών για βασανιστήρια και κακομεταχείριση» από ανεξάρτητη αρμόδια αρχή».

Σήμερα με δήλωση της η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τα επεισόδια στο Ιράν και τόνισε πως «είναι καιρός να επιβληθούν κυρώσεις στους υπεύθυνους αυτής της καταστολής.».

Αναλυτικά η δήλωση της:

«Οι γενναίες Ιρανές γυναίκες απαιτούν ελευθερία και ισότητα - αξίες στις οποίες πιστεύει η Ευρώπη και πρέπει να υπερασπιστεί. Η βία πρέπει να σταματήσει. Οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να επιλέγουν. Αυτή η συγκλονιστική βία δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Είναι καιρός να επιβληθούν κυρώσεις στους υπεύθυνους αυτής της καταστολής», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν.

The brave Iranian women demand freedom and equality - values that Europe believes in and must speak up for.



The violence must stop. Women must be able to choose.



This shocking violence cannot stay unanswered.



It’s time to sanction those responsible for this repression. pic.twitter.com/o4nKEjkpNT