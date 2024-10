Φον ντερ Λάιεν: Παρά τις ρωσικές πρακτικές, η Μολδαβία θέλει ένα ευρωπαϊκό μέλλον

Την επικράτηση του «ΝΑΙ» στο δημοψήφισμα της Μολδαβίας για ένταξη στην ΕΕ, παρά τις ρωσικές «υβριδικές τακτικές», χαιρέτισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Συγχαρητήρια στον λαό της Μολδαβίας και στη Μάγια Σάντου», αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απευθυνόμενη στην πρόεδρο της Μολδαβίας. «Τα καταφέρατε πάλι! Παρά τις ρωσικές υβριδικές τακτικές, η Μολδαβία έδειξε ότι είναι ανεξάρτητη, δυνατή και θέλει ένα ευρωπαϊκό μέλλον», όπως έγραψε η πρόεδρος της Επιτροπής στην πλατφόρμα Χ.

Congratulations to the people of Moldova and to you, @sandumaiamd



You’ve done it again!



In the face of Russia’s hybrid tactics, Moldova shows that it is independent, it is strong and it wants a European future! https://t.co/R9v95YnHh7