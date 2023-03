Φον ντερ Λάιεν: Οι ρωσικές επιθέσεις σε αμάχους και υποδομές είναι εγκλήματα πολέμου

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Oύρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μίλησε με σκληρή γλώσσα για τις πρόσφατες επιθέσεις των Ρώσων στην Ουκρανία σε ανάρτηση της στο Twitter.

«Μίλησα σήμερα με τον πρόεδρο Ζελένσκι μετά τις αδιάκριτες πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία χθες το βράδυ.

Η εσκεμμένη στόχευση της Ρωσίας εναντίον αμάχων και του ενεργειακού δικτύου είναι έγκλημα πολέμου.

Ενισχύει την κοινή μας αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε την πρόοδο των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της Ουκρανίας στο μονοπάτι για την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε στην ανάρτηση της.

