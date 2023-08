Φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία θα λογοδοτήσει για τις επιθέσεις σε αποθήκες σιτηρών

Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις στις αποθήκες ουκρανικών σιτηρών στο Ιζμαΐλ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, προέβη σε αυστηρή προειδοποίηση κατά της Μόσχας σε ανάρτηση της στο Twitter.

Καταδικάζω έντονα τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο λιμάνι του Ιζμαήλ στην Ουκρανία.

Η Ρωσία στοχεύει σκόπιμα και συστηματικά σε μη στρατιωτικές υποδομές και καταστρέφει τόνους σιτηρών που προορίζονται να ταΐσουν τον κόσμο.

Αυτές και άλλες επιθέσεις εναντίον αμάχων είναι εγκλήματα πολέμου για τα οποία η Ρωσία θα λογοδοτήσει.

I strongly condemn the Russian drone attack on the port of Izmail in Ukraine.



Russia is intentionally and systemically targeting civilian infrastructure and destroying tons of grain meant to feed the world.



These and other attacks against civilians are war crimes Russia will be…