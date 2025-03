Φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία ετοιμάζεται για σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες

Την εκτίμησή της ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφουν την προσοχή τους στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ρωσία έχει επεκτείνει σημαντικά τη στρατιωτική-βιομηχανική παραγωγική ικανότητά της… Αυτή η επένδυση τροφοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ την προετοιμάζει για μελλοντική σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στην Κοπεγχάγη, στη Βασιλική Δανική Στρατιωτική Ακαδημία.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της μέχρι το 2030, προσθέτοντας ότι πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές δυνατότητες αποτροπής και να επενδύσει στη στρατιωτική βιομηχανική βάση. «Ετοιμότητα το 2030 σημαίνει να έχουμε εξοπλιστεί και να έχουμε αναπτύξει τις ικανότητες για αξιόπιστη αποτροπή», δήλωσε.

By 2030, Europe must have a strong European defence posture.



To get there, we need to move now.



This is Readiness 2030 ↓ https://t.co/xDZBGh68zP