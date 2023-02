Φον ντερ Λάιεν: Η Ουκρανία έχει γίνει το κέντρο της ηπείρου μας

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έστειλε ένα μήνυμα στην Ουκρανία με αφορμή την αυριανή συμπλήρωση ενός έτους από τη ρωσική εισβολή.

«Είμαστε μαζί σας. Είμαστε μαζί σας σε αυτόν τον αγώνα για την ύπαρξη σας από την αρχή. Η Ουκρανία έχει γίνει το κέντρο της ηπείρου μας.

Ο τόπος όπου υποστηρίζονται οι αξίες μας, όπου υπερασπίζεται η ελευθερία μας, όπου γράφεται το μέλλον της Ευρώπης» ανέφερε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση της στο Twitter, συνοδεύοντας τη με ένα βίντεο.

🇪🇺🇺🇦 We are with you.



We have been with you in this existential fight from the beginning.



Ukraine has become the centre of our continent.



The place where our values are upheld, where our freedom is defended, where the future of Europe is written.



Слава Україні.