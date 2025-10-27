Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη εκφράζει στην αλληλεγγύη της προς τη Λιθουανία στο θέμα των μπαλονιών λαθρεμπορίου

Την αλληλεγγύη της Ευρώπης προς τη Λιθουανία στο θέμα των συνεχιζόμενων εισβολών μπαλονιών λαθρεμπορίου ηλίου στον εναέριο χώρο της εξέφρασε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν μέσω ανάρτησής της στο X το βράδυ της Δευτέρας.

«Η Ευρώπη εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Λιθουανία ενόψει των συνεχιζόμενων εισβολών μπαλονιών λαθρεμπορίου ηλίου στον εναέριο χώρο της.

Πρόκειται για αποσταθεροποίηση.

Πρόκειται για πρόκληση.

Το ονομάζουμε με το όνομά του: υβριδική απειλή.

Δεν θα το ανεχθούμε.

Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να επιταχύνουμε τις εμβληματικές μας πρωτοβουλίες – την Eastern Flank Watch και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την άμυνα κατά των drones», ανέφερε στην ανάρτησή της.