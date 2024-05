Φον Ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη δεν θα διστάσει να λάβει σκληρά μέτρα

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, ΣΙ Τζινπίνγκ και τον Γάλλο πρόεδρο είχε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν τόνισε μεταξύ άλλων πως «μια Κίνα που παίζει δίκαια είναι καλή για όλους μας», ενώ συμπλήρωσε ότι «η Ευρώπη δεν θα διστάσει να λάβει σκληρά μέτρα για την προστασία της οικονομίας της».

Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να απορροφήσει τη μαζική υπερπαραγωγή κινεζικών βιομηχανικών προϊόντων που κατακλύζουν την αγορά της, και προέτρεψε τον Σι Τζινπίνγκ να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Στο ίδιο κλίμα η πρόεδρος της Κομισιόν διαμήνυσε ότι «είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πλήρη χρήση των εμπορικών αμυντικών μέσων μας για την Κίνα» επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «οι σχέσεις ΕΕ - Κίνας είναι πολύπλοκες».

Η ΕΕ επανέλαβε την ετοιμότητά της να ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο με την Κίνα για τις εισαγωγές φθηνών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, χάλυβα και φθηνής ηλιακής και αιολικής τεχνολογίας, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προειδοποιεί ότι το μπλοκ δεν θα διστάσει να προστατέψει τη βιομηχανία και τις θέσεις εργασίας.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι είναι «πεπεισμένη ότι εάν ο ανταγωνισμός είναι δίκαιος» από την Κίνα, τότε η Ευρώπη «θα έχει ακμάζουσες ανθεκτικές οικονομίες».

Ωστόσο, οι «ανισορροπίες» που προκαλούνται από την κρατική υποστήριξη προς την κινεζική βιομηχανία που οδηγεί σε προϊόντα μειωμένου κόστους απειλούν τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και αυτό «είναι ένα θέμα μεγάλης ανησυχίας», είπε.

«Η Ευρώπη δεν θα αμφιταλαντευτεί για τη λήψη σκληρών αποφάσεων που απαιτούνται για την προστασία της οικονομίας και της ασφάλειάς της», είπε.

«Η αγορά μας είναι και παραμένει ανοιχτή στον θεμιτό ανταγωνισμό και στις επενδύσεις. Αλλά δεν είναι καλό για την Ευρώπη εάν βλάπτει την ασφάλειά μας και μας κάνει ευάλωτους», πρόσθεσε.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί τις πρακτικές που στρεβλώνουν την αγορά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποβιομηχάνιση εδώ στο σπίτι», είπε.

Η Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε έρευνα για επιδοτήσεις στην παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο να αφήνει να εννοηθεί την περασμένη εβδομάδα ότι θα μπορούσαν να επιβληθούν δασμοί αυτό το καλοκαίρι.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ταυτόχρονα, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζει ότι μπορεί να στηριχθεί στην Κίνα ώστε η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

«Βασιζόμαστε στην Κίνα ότι θα χρησιμοποιήσει όλη την επιρροή της στη Ρωσία για να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Ο Πρόεδρος Σι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποκλιμάκωση των ανεύθυνων πυρηνικών απειλών της Ρωσίας και είμαι σίγουρη ότι ο πρόεδρος Σι θα συνεχίσει να το κάνει στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πυρηνικών απειλών από τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ με Μακρόν και Φον Ντερ Λάιεν στο Παρίσι

Kατά την έναρξη της συνάντησης του Σι Τζινπίνγκ με τον Εμανουέλ Μακρόν και την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής «ισότιμων κανόνων για όλους» στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Ευρώπης και της Κίνας.

Ο Σι Τζινπίνγκ επισκέπτεται την Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, σε μια περίοδο αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ερευνά αρκετές κινεζικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ το Πεκίνο διερευνά κυρίως εισαγωγές μπράντι γαλλικής κατασκευής.

Κατά την υποδοχή του προέδρου της Κίνας, ο Εμανουέλ Μακρόν είπε στον Σι Τζινπίνγκ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες, ανέφερε το Reuters.

Παράλληλα, ο Μακρόν τόνισε ότι η διεθνής κατάσταση καθιστά τον διάλογο ΕΕ-Κίνας πιο σημαντικό από ποτέ και ότι στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθούν τόσο η Ουκρανία όσο και η Μέση Ανατολή. «Είναι σημαντικό να συντονιστούμε σε αυτά τα θέματα», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος. Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα θέλουν καλές σχέσεις και δεδομένης της παγκόσμιας βαρύτητας της Κίνας, η δέσμευσή μας είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση του αμοιβαίου σεβασμού, την αποφυγή παρεξηγήσεων και την εξεύρεση λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις».

#BREAKING #China #France We hope that China-France relations and China-EU relations will promote mutual development. - President of China, Xi Jinping pic.twitter.com/S8FPS5axHj