Νταβός 2025

Το σπάσιμο των δεσμών στην παγκόσμια οικονομία δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, τόνισε η επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την Τρίτη σε ομιλία της στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η Ένωση θα επιδιώξει επίσης να βελτιώσει τους δεσμούς με την Κίνα και άλλα έθνη καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός θερμαίνεται.

Ο Φον ντερ Λάιεν επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ένας σημαντικός εταίρος, παίρνοντας έναν συμβιβαστικό τόνο. «Θέλουμε περισσότερη συνεργασία με όλους που είναι ανοιχτοί», επισήμανε για να προσθέσει «και αυτό, φυσικά περιλαμβάνει τους πιο στενούς εταίρους. Και φυσικά, τις ΗΠΑ».

«Πρώτη προτεραιότητα της ΕΕ θα είναι να εμπλακεί έγκαιρα, να συζητήσει κοινά συμφέροντα και να είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί» με τον Τραμπ, είπε. «Θα είμαστε πραγματιστές, αλλά θα παραμένουμε πάντα σταθεροί στις αρχές μας. Για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και να υπερασπιστούμε τις αξίες μας», συνέχισε.

Η Φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «καμία άλλη οικονομία στον κόσμο δεν είναι τόσο ολοκληρωμένη όσο εμείς. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες στις ΗΠΑ απασχολούν 3,5 εκατ. Αμερικανούς. Και ένα άλλο εκατομμύριο αμερικανικές θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα από το εμπόριο με την Ευρώπη. Ολόκληρες αλυσίδες εφοδιασμού εκτείνονται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημείωσε μάλιστα: «ταυτόχρονα, η Ευρώπη εισάγει διπλάσιες ψηφιακές υπηρεσίες από τις ΗΠΑ από ό,τι κάνουμε από ολόκληρη την Ασία – Ειρηνικό. Από όλα τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, τα δύο τρίτα βρίσκονται στην Ευρώπη. Και οι ΗΠΑ παρέχουν πάνω από το 50% του υγροποιημένου φυσικού αερίου μας (LNG). Ο όγκος συναλλαγών μεταξύ μας είναι 1,5 τρισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 30% του παγκόσμιου εμπορίου».

All continents will have to deal with the growing burden of climate change.



Its impact is impossible to ignore.



The Paris Agreement continues to be humanity’s best hope.



Europe will stay the course.



And we’ll keep working with all nations that want to stop global warming. pic.twitter.com/II4CSVWGsn