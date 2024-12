Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση μιας Συρίας που προστατεύει τις μειονότητες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση μιας Συρίας που προστατεύει τις μειονότητες μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ευρώπη είναι έτοιμη να υποστηρίξει την προάσπιση της εθνικής ενότητας και την ανοικοδόμηση ενός συριακού κράτους που προστατεύει όλες τις μειονότητες», έγραψε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

The cruel Assad dictatorship has collapsed.



This historic change in the region offers opportunities but is not without risks.



Europe is ready to support safeguarding national unity and rebuilding a Syrian state that protects all minorities.



We are engaging with European and…