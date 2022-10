Φον ντερ Λάιεν: Εκταμιεύουμε 2 δισ. ευρώ για την Ουκρανία

Σε ανάρτηση της στο Twitter η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στο νέο οικονομικό πακέτο στήριξης της Ουκρανίας ύψους 2 δισ. ευρώ.

«Σήμερα εκταμιεύουμε 2 δισ. ευρώ σε μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια στην Ουκρανία και θα ακολουθήσουν περισσότερα μέχρι το τέλος του έτους. Θα είμαστε δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί και θα συζητήσουμε το πώς θα διασφαλίσουμε τη συνεχή υποστήριξη με παγκόσμιους εταίρους στο #RebuildUkraine» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Ο πρόσθετος οικονομικός πόρος θα βοηθήσει στην κάλυψη επειγουσών δημοσιονομικών δαπανών, ιδιαίτερα για τον κοινωνικό και ανθρωπιστικό τομέα», έγραψε για το θέμα ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ στο Telegram.

Today we are disbursing €2 billion in macro-financial assistance to Ukraine.



More will follow by the end of the year.



We'll stand by 🇺🇦 for as long as it takes.



We will discuss how to ensure continued support with global partners at the #RebuildUkraine conference. pic.twitter.com/NoOkIFhIO5